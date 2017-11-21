В Одессе задержали злоумышленников, которые представлялись сотрудниками СБУ и грабили людей

“Следствием установлено, что все члены группировки входили в состав одной из патриотических организации города. Днем они на различных акциях демонстрировали свою активную гражданскую позицию, а ночью превращались в беспощадных разбойников. На их счету два разбойных нападения”, — говорится в сообщении.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.5 ст.27 и ч.2 ст.187 УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре текущего года правоохранители Одесской области задержали группу злоумышленников, которые маскировались под работников СБУ и, используя макеты автоматического оружия, совершали разбойные нападения на иностранцев.

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