В Одесі затримали чоловіка, який продавав зброю із ОРДО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні одеські правоохоронці викрили зловмисника під час незаконного продажу зброї. Про це повідомив очільник поліції Одещини Дмитро Головін, передає кореспондент УНН.
За словами Д.Головіна, у листопаді 2016 року до Подільського відділу поліції надійшла інформація про громадянина України, який може бути причетний до організації незаконного збуту зброї з ОРДО.
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“Чоловік періодично відвідував Донецьк і налагодив канал перевезення та збуту нелегальної зброї. Завдяки оперативно-розшуковим заходам поліція встановила цей факт. До спецоперації були залучені працівники обласних управлінь СБУ та прокуратури. Сьогодні під час проведення санкціонованої оперативної закупки він був затриманий”, — додав Д.Головін.
Інформація про подію внесена до ЄРДР за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України.