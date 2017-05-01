В Одессе задержали мужчину, продававшего оружие из ОРДО
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня одесские правоохранители разоблачили злоумышленника во время незаконной продажи оружия. Об этом сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, передает корреспондент УНН.
По словам Д.Головина, в ноябре 2016 года в Подольский отдел полиции поступила информация о гражданине Украины, который может быть причастен к организации незаконного сбыта оружия из ОРДО.
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“Мужчина периодически посещал Донецк и наладил канал перевозки и сбыта нелегального оружия. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиция установила этот факт. К спецоперации были привлечены работники областных управлений СБУ и прокуратуры. Сегодня во время проведения санкционированной оперативной закупки он был задержан”, — добавил Д.Головин.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР с правовой квалификацией уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины.