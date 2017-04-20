В Одесі “замінували” Суворовський районний суд
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні вранці до поліції надійшло телефонне повідомлення про мінування Суворовського районного суду, розташованого на вул.Чорноморського козацтва в Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
“На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група Хаджибеївського ВП, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, фахівці-вибухотехніки”, — зазначили у поліції.
Будівля суду та прилегла до неї територія перевіряються на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, 19 квітня о 9:30 до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Апеляційного суду на вул.Гайдара заміновано.