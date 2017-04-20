В Одессе "заминировали" Суворовский районный суд

“В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хаджибеевского ОП, работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций, специалисты-взрывотехники”, — отметили в полиции.

Здание суда и прилегающая к ней территория проверяются на наличие взрывоопасных веществ или предметов. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, 19 апреля в 9:30 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда на ул.Гайдара заминировано.