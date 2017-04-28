В Одесі замінували будівлю Малиновського райсуду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні на спецлінію “102” зателефонував невідомий та повідомив про замінування суду. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
На місці події вже працюють спеціалісти-вибухотехніки, правоохоронці, кінологи із собакою. Працівників та відвідувачів суду евакуювали. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Зазначимо, що повідомлення надійшло в той час, коли повинно було розпочатися судове засідання у справі 2 травня.
Нагадаємо, 26 квітня до поліції зателефонував невідомий та повідомив про замінування адміністративних будівель двох апеляційних судів в Одесі.