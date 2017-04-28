В Одессе заминировали здание Малиновского райсуда

На месте происшествия уже работают специалисты-взрывотехники, правоохранители, кинологи с собакой. Работников и посетителей суда эвакуировали. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Отметим, что сообщение поступило в то время, когда должно было начаться судебное заседание по делу 2 мая.

Напомним, 26 апреля в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании административных зданий двух апелляционных судов в Одессе.