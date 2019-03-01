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В Одесі заарештували чоловіка, який намагався вбити поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Одеський міськрайонний суд заарештував без права на заставу підозрюваного у замаху на життя правоохоронця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

Згідно з інформацією, 27 лютого, на вул. Єлисаветинській поліцейський побачив компанію з двох чоловіків та дівчини. Після того, як один з них почав ображати жінку поліцейський вирішив владнати ситуацію. Підійшовши до групи осіб поліцейський представився та зробив зауваження щодо їх поведінки. В цей момент один з чоловіків - 22-річний мешканець Одеси вдарив поліцейського ножем. Потерпілий перебуває в лікарні, його стан стабільний.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Зазначимо, що за посягання на життя правоохоронця Закон передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення (ст. 348 КК України).

Раніше УНН повідомляв, що поліція опитала всіх свідків у справі загибелі від переохолодження дівчини на Житомирщині.

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