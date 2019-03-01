В Одессе арестовали мужчину, который пытался убить полицейского

Согласно информации, 27 февраля, на ул. Елисаветинские полицейский увидел компанию из двух мужчин и девушки. После того, как один из них начал оскорблять женщину полицейский решил уладить ситуацию. Подойдя к группе лиц полицейский представился и сделал замечание по их поведениях. В этот момент один из мужчин - 22-летний житель Одессы ударил полицейского ножом. Пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.



Отметим, что за посягательство на жизнь правоохранителя Закон предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение (ст. 348 УК Украины).



Ранее сообщал УНН, что полиция опросила всех свидетелей по делу гибели от переохлаждения девушки в Житомирской области.