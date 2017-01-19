В Одесі встановили рекорд України із одночасного занурення на Водохреща

Більше 200 мешканців Південної Пальміри одночасно занурилися у води Чорного моря. Представник Національного реєстру рекордів України зафіксував нове досягнення одеситів в номінації “Одночасне масове входження в воду”. Захід організували волонтери міста з метою збору коштів на лікування для одесита.

Нагадаємо, відвідувачі найбільшої в Україні “Резиденції Святого Миколая”, що діяла у Великій Лаврській дзвіниці протягом новорічних свят, написали святому лист довжиною понад 35 метрів. Загальна довжина аркуша сягнула 35,5 м, а ширина – 53 см.