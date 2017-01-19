В Одессе установили рекорд Украины по одновременному погружению на Крещение

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Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 19 января. УНН. Одесситы приняли участие в установлении Национального рекорда Украины. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Более 200 жителей Южной Пальмиры одновременно погрузились в воды Черного моря. Представитель Национального реестра рекордов Украины зафиксировал новое достижение одесситов в номинации "Одновременное массовое вхождение в воду". Мероприятие организовали волонтеры города с целью сбора средств на лечение для одессита.

Напомним, посетители крупнейшей в Украине "Резиденции Святого Николая", действовавшей в Великой Лаврской колокольне в новогоднии праздники, написали святому письмо длиной более 35 метров . Общая длина листа достигла 35,5 м, а ширина - 53 см.

 

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