В Одесі водій напідпитку відкрив стрілянину

“Інцидент трапився на вул. 12 лінія. Водій автомобіля Toyota, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відкрив стрілянину у повітря. Ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, які прибули за викликом, затримали 35-річного порушника. Наразі всі обставини стрілянини з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки.