В Одесі водій напідпитку відкрив стрілянину
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні п’яний водій відкрив стрілянину в Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.
“Інцидент трапився на вул. 12 лінія. Водій автомобіля Toyota, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відкрив стрілянину у повітря. Ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці, які прибули за викликом, затримали 35-річного порушника. Наразі всі обставини стрілянини з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, в Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки.