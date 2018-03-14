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В Одесі водій напідпитку відкрив стрілянину

В Одесі водій напідпитку відкрив стрілянину

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні п’яний водій відкрив стрілянину в Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.

“Інцидент трапився на вул. 12 лінія. Водій автомобіля Toyota, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відкрив стрілянину у повітря. Ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, які прибули за викликом, затримали 35-річного порушника. Наразі всі обставини стрілянини з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки.

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