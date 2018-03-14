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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27047 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 41866 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 46635 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 96264 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88039 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103217 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110193 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Одессе пьяный водитель открыл стрельбу

В Одессе пьяный водитель открыл стрельбу

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня пьяный водитель открыл стрельбу в Одессе. Об этом корреспонденту УНН  сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"Инцидент произошел на ул.12 линия. Водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в воздух. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Прибывшие по вызову, задержали 35-летнего нарушителя. Сейчас все обстоятельства стрельбы выясняют следователи.

Напомним, в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки.

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