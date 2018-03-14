В Одессе пьяный водитель открыл стрельбу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня пьяный водитель открыл стрельбу в Одессе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"Инцидент произошел на ул.12 линия. Водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в воздух. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Прибывшие по вызову, задержали 35-летнего нарушителя. Сейчас все обстоятельства стрельбы выясняют следователи.
Напомним, в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки.