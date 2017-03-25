В Одесі вночі обвалилася частина житлового будинку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 березня. УНН. Цієї ночі на вул.Отамана Чепіги у м.Одеса обвалилась стіна на першому поверсі двохповерхового житлового будинку. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
В квартирі, де стався обвал, наразі проживає жінка з дитиною-інвалідом: вони не постраждали.
Впродовж ночі на місці події працювали рятувальники. Відбулася евакуація людей з будівлі.
Наразі встановлюються причини обвалу житлового будинку.