В Одессе ночью обрушилась часть жилого дома
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 марта. УНН. Этой ночью на ул.Отамана Чепиги в г.Одесса обвалилась стена на первом этаже двухэтажного жилого дома. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
В квартире, где произошел обвал, в настоящее время проживает женщина с ребенком-инвалидом: они не пострадали.
В течение ночи на месте происшествия работали спасатели. Состоялась эвакуация людей из здания.
Устанавливаются причины обвала жилого дома.