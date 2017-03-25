В Одессе ночью обрушилась часть жилого дома

В квартире, где произошел обвал, в настоящее время проживает женщина с ребенком-инвалидом: они не пострадали.

В течение ночи на месте происшествия работали спасатели. Состоялась эвакуация людей из здания.

Устанавливаются причины обвала жилого дома.