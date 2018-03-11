В Одесі внаслідок ДТП загинуло двоє пішоходів
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні вночі на вул. Балківській в Одесі сталася смертельна ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульноі поліціі Одеськоі області.
Автомобіль Тойота рухався по вул.Балківській біля Автовокзалу, де скоїв наїзд на 2 пішоходів, які перетинали проїжджу частину. Після цього автомобіль продовжив рух та скоїв наїзд на бетонну опору.
"Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження, а двоє пішоходів (жінка і чоловік) загинули на місці події",- йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини смертельноі ДТП.
Як повідомляв УНН, на Львівщині внаслідок зіткнення рейсового автобусу та легковика одна людина загинула.