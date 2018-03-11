В Одессе в результате ДТП погибли двое пешеходов
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня ночью на ул. Балковской в Одессе произошло смертельное ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одеськои области.
Автомобиль Тойота двигался по ул.Балковская у Автовокзала, где совершил наезд на 2 пешеходов, которые пересекали проезжую часть. После этого автомобиль продолжил движение и совершил наезд на бетонную опору.
"Водитель автомобиля получил телесные повреждения, а двое пешеходов (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.
Как сообщал УНН, на во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса и легковушки один человек погиб.