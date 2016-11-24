В Одесі влаштували стрілянину, оголошено план "Перехоплення"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні близько 14:30 на вул.Гайдара, 31 відбулася стрілянина. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
“Зловмисники зникли на автомобілі Lexus чорного кольору без номерних знаків. По місту оголошено план “Перехоплення”, — зазначили у відомстві.
Наразі з’ясовуються всі обставини правопорушення. За попередньою інформацією, постраждав один чоловік. Його госпіталізовано.