В Одесі влаштували стрілянину, оголошено план "Перехоплення"

“Зловмисники зникли на автомобілі Lexus чорного кольору без номерних знаків. По місту оголошено план “Перехоплення”, — зазначили у відомстві.

Наразі з’ясовуються всі обставини правопорушення. За попередньою інформацією, постраждав один чоловік. Його госпіталізовано.