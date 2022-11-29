В Одесі виникли питання до відкриття ковзанки на тлі відключень світла: що кажуть в ОВА

Цитата

"Важливий момент: ці питання, власне, не до ОВА. Я зараз не хочу перекласти на когось відповідальність. Щодо парку Шевченка, ковзанки, ілюмінації і т.д. Питання виключно в компетенції міської влади. Наскільки мені відомо, (якщо ні - нехай мене поправить міська адміністрація), що підхід такий: людям треба надати можливість в тому числі і відпочивати від тієї темряви, яка сьогодні, на жаль, багато годин панує у місті. Дати можливість дітей вивести на прогулянку. Дати можливість відволікатися від тих суворих реалій війни, які сьогодні існують. Отакий підхід - це є", - зазначив Братчук у відповідь на запитання, як сталося, що відкрили ковзанку.

Деталі

"Що стосується Одеських електромереж", то Братчук зазначив, що "до них теж звернувся, щоб з'ясувати ситуацію". "Бо дійсно, питання - воно виникло. Тому вони кажуть теж про те саме. Якщо буде від міської адміністрації чи міської влади питання в тому, що треба вимикати 100% - вони це зроблять. Сьогодні там існують планові відключення і паралельно працюють генератори. Отак стоїть сьогодні питання", - сказав Братчук.

Контекст

Напередодні місцеві ЗМІ повідомили, що в Одесі запустили енергозатратну ковзанку.