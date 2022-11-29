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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Одесі виникли питання до відкриття ковзанки на тлі відключень світла: що кажуть в ОВА

В Одесі виникли питання до відкриття ковзанки на тлі відключень світла: що кажуть в ОВА

Київ • УНН

 • 1784282 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Питання щодо відкриття ковзанки в Одесі, тоді як по всій Україні діють відключення електроенергії, варто спрямовувати не ОВА, це виключно в компетенції міської влади. З такою позицією виступив спікер Одеської ОВА Сергій Братук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Важливий момент: ці питання, власне, не до ОВА. Я зараз не хочу перекласти на когось відповідальність. Щодо парку Шевченка, ковзанки, ілюмінації і т.д. Питання виключно в компетенції міської влади. Наскільки мені відомо, (якщо ні - нехай мене поправить міська адміністрація), що підхід такий: людям треба надати можливість в тому числі і відпочивати від тієї темряви, яка сьогодні, на жаль, багато годин панує у місті. Дати можливість дітей вивести на прогулянку. Дати можливість відволікатися від тих суворих реалій війни, які сьогодні існують. Отакий підхід - це є", - зазначив Братчук у відповідь на запитання, як сталося, що відкрили ковзанку. 

Деталі

"Що стосується Одеських електромереж", то Братчук зазначив, що "до них теж звернувся, щоб з'ясувати ситуацію". "Бо дійсно, питання - воно виникло. Тому вони кажуть теж про те саме. Якщо буде від міської адміністрації чи міської влади питання в тому, що треба вимикати 100% - вони це зроблять. Сьогодні там існують планові відключення і паралельно працюють генератори. Отак стоїть сьогодні питання", - сказав Братчук.

Контекст

Напередодні місцеві ЗМІ повідомили, що в Одесі запустили енергозатратну ковзанку.

Українські Національні Новини

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