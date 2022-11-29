В Одессе возникли вопросы к открытию катка на фоне отключений света: что говорят в ОВА

Цитата

"Важный момент: эти вопросы, собственно, не к ОВА. Я сейчас не хочу переложить на кого-то ответственность. Относительно парка Шевченко, катка, иллюминации и т.д. Вопрос исключительно в компетенции городских властей. Насколько мне известно, (если нет - пусть меня поправит городская администрация), что подход такой: людям нужно предоставить возможность в том числе и отдыхать от той тьмы, которая сегодня, к сожалению, много часов царит в городе. Дать возможность детей вывести на прогулку. Дать возможность отвлекаться от этих суровых реалий войны, которые сегодня существуют. Такой подход - это есть", - отметил Братчук в ответ на вопрос, как случилось, что открыли каток.

Детали

"Что касается Одесских электросетей", то Братчук отметил, что "к ним тоже обратился, чтобы выяснить ситуацию". "Ибо действительно, вопрос - он возник. Поэтому они говорят тоже о том же. Если будет от городской администрации или городских властей вопрос в том, что надо выключать 100% - они это сделают. Сегодня там существуют плановые отключения и параллельно работают генераторы. Так стоит сегодня вопрос", - сказал Братчук.

Контекст

Накануне местные СМИ сообщили, что в Одессе запустили энергозатратный каток.