В Одесі вилучили більше 11 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Податкова міліція Одеської області під час огляду автомобіля вилучила 11 250 пачок безакцизних цигарок на суму більше ста тис. грн. Про це проінформували у прес-службі Головного управління ДФС в Одеській області, повідомляє УНН.
Огляд транспортного засобу було проведено співробітниками податкової міліції спільно з прикордонниками та УСБ України в Одеській області в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.
“При проведенні огляду автомобіля було виявлено 11 250 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразку (виробник Республіка Молдова) на суму 112 500 грн”, — зазначили у прес-службі відомства.
У разі потрапляння та реалізації вилучених тютюнових виробів на територію України збитки у вигляді ненадходження до бюджету акцизного податку склали б понад 56 тис. грн.