В Одессе изъяли более 11 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога

Осмотр транспортного средства был проведен сотрудниками налоговой милиции совместно с пограничниками и УСБ Украины в Одесской области в рамках расследования уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

"При проведении осмотра автомобиля было обнаружено 11 250 пачек табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца (производитель Республика Молдова) на сумму 112 500 грн", - отметили в пресс-службе ведомства.

В случае попадания и реализации изъятых табачных изделий на территорию Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы более 56 тыс. грн.