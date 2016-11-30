В Одессе изъяли более 11 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Налоговая милиция Одесской области во время осмотра автомобиля изъяла 11250 пачек безакцизных сигарет на сумму более ста тыс. грн. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области, сообщает УНН.
Осмотр транспортного средства был проведен сотрудниками налоговой милиции совместно с пограничниками и УСБ Украины в Одесской области в рамках расследования уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
"При проведении осмотра автомобиля было обнаружено 11 250 пачек табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца (производитель Республика Молдова) на сумму 112 500 грн", - отметили в пресс-службе ведомства.
В случае попадания и реализации изъятых табачных изделий на территорию Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы более 56 тыс. грн.