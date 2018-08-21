В Одесі в результаті стрілянини травмували 45-річного чоловіка
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 21 серпня. УНН. Поліція встановлює обставини стрілянини у Київському районі Одеси, внаслідок якої було травмовано 45-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.
"До поліції надійшло повідомлення про те, що з вулиці Академіка Вільямса до лікарні доставлено одесита з пораненнями грудної клітини та передпліччя. Зараз на місці події працюють поліцейські. Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав від невідомого, який підбіг до його припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів з імовірно травматичної зброї", - зазначили у поліції.
Наразі обставини події з’ясовуються. Поліцією вживаються заходи зі встановлення і затримання особи, причетної до вчинення цього правопорушення.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Кропивницькому затримали двох чоловіків, які приїхали до третього з’ясовувати стосунки за допомогою рушниці.