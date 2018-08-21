В Одессе в результате стрельбы травмировали 45-летнего мужчину
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 августа. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Киевском районе Одессы, в результате которой был травмирован 45-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
"В полицию поступило сообщение о том, что с улицы Академика Вильямса в больницу доставлен одессит с ранениями грудной клетки и предплечья. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчина получил от неизвестного, который подбежал к его припаркованному автомобилю и совершил несколько выстрелов из вероятно травматического оружия", - отметили в полиции.
Обстоятельства происшествия выясняются. Полицией принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению данного правонарушения.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Кропивницком задержали двух мужчин, которые приехали к третьему выяснять отношения с помощью ружья.