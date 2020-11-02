В Одесі ув'язнений утік з автівки правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Одещині розшукують засудженого, який напередодні ввечері втік зі службового автомобіля правоохоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікацій ГУНП в області.
“Головним управлінням Національної поліції в Одеській області розшукується Кочетков Олег Миколайович, 1982 р.н., який 1 листопада о 21:13 скоїв втечу зі службового автомобіля в провулку Семафорний. З метою встановлення місця знаходження засудженого за крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, в дію введено оперативний план “Сирена”, - йдеться у повідомленні.
Прикмети: зріст 175 см, худорлявої статури, темне рідке коротке волосся.
Був одягнений: темно-синю майку з біло-червоною смугою на грудях, чорну куртку, темні штани, при собі мав сумку з речами.
Нагадаємо, у березні на Житомирщині розшукували ув'язненого, який втік із виправної колонії.