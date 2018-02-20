В Одесі судитимуть одного з фігурантів "справи 2 травня"

“Євген Мефьодов підозрюється у готуванні до організації масових заворушень у 2014 році, а також в умисних діях і публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України, повалення конституційного ладу. На теперішній час за клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, співробітники прокуратури Одеської області також підтримують обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно ще одного фігуранта “справи 2 травня”, обвинувальний акт щодо якого розглядається у Центральному районному суді Миколаєва.