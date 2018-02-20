В Одессе будут судить одного из фигурантов "дела 2 мая"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд г.Одессы обвинительный акт в отношении одного из фигурантов событий 2 мая. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Евгений Мефедов подозревается в приготовлении к организации массовых беспорядков в 2014 году, а также в умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя. В настоящее время по ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей", - говорится в сообщении.
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Напомним, сотрудники прокуратуры Одесской области также поддерживают обвинение в уголовном производстве в отношении еще одного фигуранта "дела 2 мая", обвинительный акт в отношении которого рассматривается в Центральном районном суде г.Николаева.