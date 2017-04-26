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В Одесі скасували декомунізовані назви старих вулиць

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 26 квітня. УНН. 26 квітня Одеська міська рада затвердила список одеських вулиць, перейменованих в рамках декомунізації. Про це повідомляє кореспондент УНН.

В Одесі скасували декомунізовані назви старих вулиць

Мова йде про список вулиць, який двічі виносили на громадські слухання, але обидва рази слухання зривали активісти. Даний перелік, то така собі відповідь на розпорядження М.Саакашвілі про перейменування вулиць, підписаного в травні 2016-го року.

У міській раді вважають, що частина перейменованих М.Саакашвілі вулиць взагалі не підлягає декомунізації. Рішення депутатського корпусу про декомунізацію передбачає, що свої назви збережуть проспект Маршала Жукова, вулиця і провулок Бабушкіна, вул.Бірюкова, вул.Валентини Терешкової, вул.Бєлінського, вул.Гайдара, вул.Гончарова, Обнорського, Бадаєва, а також пров.Богданова. Пров. Піонерський стане пров.Фраполли, вул.Правди — вул. Щастя. Вул.Заславського перейменують на честь Бориса Литвака, вул.Красних Зорь — в Храмову, а Ленінградську — в Петропавловську. У Суворовському районі перейменують Дніпропетровську дорогу, яка стане Дніпровською, вул. Благоєва — вул.Хутірська, вул.Героїв-комсомольців вул.Преподобного Іони, пров.Героїв-комсомольців (пров. Рожевий), вул. Героїв Сталінграда (вул.Героїв оборони Одеси), Краснослободська — в Міську, вул.Оборони Ленінграда стане вул.Валентина Хруща, Чапаєва — вул.Семена Яхненка, а вул.Ярослава Галана отримає ім’я Захисників Вітчизни.

Нагадаємо, 25 квітня в Україні декомунізували 19 залізничних станцій.

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