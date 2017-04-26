В Одессе отменили декоммунизованные названия старых улиц

Речь идет о списке улиц, дважды выносили на общественные слушания, но оба раза слушания срывали активисты. Данный перечень, то такая ответ на распоряжение М.Саакашвили о переименовании улиц, подписанного в мае 2016 года.

В городском совете считают, что часть переименованных М.Саакашвили улиц вообще не подлежит декоммунизации. Решение депутатского корпуса о декоммунизации предусматривает, что свои названия сохранят пр-т Маршала Жукова, ул. и пер.Бабушкина, ул.Бирюкова, ул.Валентины Терешковой, ул.Белинского, ул.Гайдара, ул.Гончарова, Обнорского, Бадаева, а также пер.Богданова .

Пер.Пионерский станет пер.Фраполлы, ул.Правды — ул.Счастье. ул.Заславского переименуют в честь Бориса Литвака, ул.Красна Зорь — в Храмовую, а Ленинградскую — в Петропавловскую. В Суворовском районе переименуют Днепропетровскую дорогу, которая станет Днепровской, ул. Благоева — ул.Хутирська, ул.Героев-комсомольцев ул.Преподобного Ионы, пер.Героев-комсомольцев (пер. Розовый), ул. Героев Сталинграда (ул.Героев обороны Одессы), Краснослободск — в Городскую, ул.Обороны Ленинграда станет ул.Валентина Хруща, Чапаева — ул.Семена Яхненко, а ул.Ярослава Галана получит имя Защитников Отечества.

Напомним, 25 апреля в Украине декомунизирровали 19 железнодорожных станций .