В Одесі сапери ліквідували саморобний вибуховий пристрій у банку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні в приміщенні однієї з фінансових установ м.Одеси, розташованої на вулиці Преображенській, 37, невідомий чоловік залишив підозрілий предмет. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУ НП в Одеській області.
“На місце події було направлено слідчо-оперативну групу, експертів Вибухотехнічного управління та кінологів. В ході перевірки працівники Вибухотехнічного управління виявили предмет, зовні схожий на саморобний вибуховий пристрій, який було знищено на місці вилучення. Поряд із цим з приміщення фінансової установи були евакуйовані 15 осіб”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі вирішується питання щодо внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, який залишив підозрілий предмет.