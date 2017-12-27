В Одессе саперы ликвидировали самодельное взрывное устройство в банке

"На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнической управления и кинологов. В ходе проверки работники взрывотехнической управления обнаружили предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство, которое было уничтожено на месте изъятия. Наряду с этим из помещения финансового учреждения были эвакуированы 15 человек", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который оставил подозрительный предмет.