В Одессе саперы ликвидировали самодельное взрывное устройство в банке
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня в помещении одной из финансовых учреждений Одессы, расположенной на улице Преображенской, 37, неизвестный мужчина оставил подозрительный предмет. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУ ЧП в Одесской области.
"На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнической управления и кинологов. В ходе проверки работники взрывотехнической управления обнаружили предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство, которое было уничтожено на месте изъятия. Наряду с этим из помещения финансового учреждения были эвакуированы 15 человек", - говорится в сообщении.
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Сейчас решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который оставил подозрительный предмет.