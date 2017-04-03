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В Одесі пройшла дводенна "Гуморина" - фоторепортаж

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Одесі 1 і 2 квітня проходив масштабний фестиваль "Гуморина-2017". Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт міста Одеса.

У рамках Гуморини-2017 в Одесі відбувся VII фестиваль "Комедіада", який зібрав клоунів і мімів з 15 країн світу.

Традиційний парад Гуморини по Дерибасівській і центральними вулицями представив учасників фестивалю в яскравих і барвистих костюмах, у строкатій колоні проїхали мотоциклісти, незвичайні автомобілі, електрокари і автоплатформи з інсталяціями.

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На Грецькій площі Одеси відбувся фестиваль вуличної їжі. Біля Воронцовської колонади звучали пісні про Одесу.

Також під час свята гумору відбулося одеське "Єврослухання" - гала-концерт Гуморини на Ланжеронівській, яке пропонувало свою пісенну програму під девізом: "Раніше. Дешевше. Голосніше!".

Свято дитинства в Міському саду супроводжувалося шоу мильних бульбашок та атракціонами, майстер-класами та брейн-рингом, а також фестивалем героїв коміксів.

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