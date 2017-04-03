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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115152 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173781 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127469 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123389 просмотра

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В Одессе прошла двухдневная "Юморина" - фоторепортаж

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Одессе 1 и 2 апреля проходил масштабный фестиваль "Юморина-2017". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт города Одесса.

В рамках Юморины-2017 в Одессе состоялся VII фестиваль "Комедиада", который собрал клоунов и мимов из 15 стран мира.

Традиционный парад Юморины по Дерибасовской и центральным улицам представил участников фестиваля в ярких и красочных костюмах, в пестрой колонне проехали мотоциклисты, необычные автомобили, электрокары и автоплатформы с инсталляциями.

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На Греческой площади Одессы состоялся фестиваль уличной еды. У Воронцовской колоннады звучали песни об Одессе.

Также во время праздника юмора прошло одесское "Еврослушание" - гала-концерт Юморины на Ланжероновской, которое предлагало свою песенную программу под девизом: "Раньше. Дешевле. Громче!".

Праздник детства в Городском саду сопровождался шоу мыльных пузырей и аттракционами, мастер-классами и брейн-рингом, а также фестивалем героев комиксов.

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