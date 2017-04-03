В Одессе прошла двухдневная "Юморина" - фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Одессе 1 и 2 апреля проходил масштабный фестиваль "Юморина-2017". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт города Одесса.
В рамках Юморины-2017 в Одессе состоялся VII фестиваль "Комедиада", который собрал клоунов и мимов из 15 стран мира.
Традиционный парад Юморины по Дерибасовской и центральным улицам представил участников фестиваля в ярких и красочных костюмах, в пестрой колонне проехали мотоциклисты, необычные автомобили, электрокары и автоплатформы с инсталляциями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине стартовал фестиваль "Французская весна"
На Греческой площади Одессы состоялся фестиваль уличной еды. У Воронцовской колоннады звучали песни об Одессе.
Также во время праздника юмора прошло одесское "Еврослушание" - гала-концерт Юморины на Ланжероновской, которое предлагало свою песенную программу под девизом: "Раньше. Дешевле. Громче!".
Праздник детства в Городском саду сопровождался шоу мыльных пузырей и аттракционами, мастер-классами и брейн-рингом, а также фестивалем героев комиксов.