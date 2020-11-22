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В Одесі працівники ринку “Сьомий кілометр” через карантин перекрили трасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Одесі працівники ринку “Сьомий кілометр” перекрили дорогу на Овідіополь в знак протесту проти карантину вихідного дня, поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє Овідіопольський відділ поліції в Одеській області, передає УНН.

“Підставою для цього стало перешкоджання громадянами руху автотранспорту, що порушило його нормальну роботу на Овідіопольській дорозі. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі”, — повідомили в поліції.

За даними видання “Думская”, протестувальники залишаються ночувати на трасі та мають намір вранці пікетувати Одеську ОДА. У неділю вдень на місці протесту приїздив директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА Дмитро Радулов, він пропонував учасникам акції зустрітися у вівторок в адміністрації. Протестуючі відмовилися.

За останніми даними, траса залишається перекритою, протестувальники пропускають лише “швидкі” та пожежні автівки.

Українські Національні Новини

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