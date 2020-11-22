В Одессе работники рынка "Седьмой километр" из-за карантина перекрыли трассу

“Основанием для этого стало препятствование гражданами движения автотранспорта, что нарушило его нормальную работу на Овидиопольской дороге. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы”, — сообщили в полиции.

По данным издания “Думская”, протестующие остаются ночевать на трассе и намерены утром пикетировать Одесскую ОГА. В воскресенье днем на место протеста приезжал директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов, он предлагал участникам акции встретиться во вторник в администрации. Протестующие отказались.

По последним данным, трасса остается перекрытой, протестующие пропускают только “скорые” и пожарные машины.