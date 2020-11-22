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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 70540 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 21:00 • 109025 просмотра

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В Одессе работники рынка "Седьмой километр" из-за карантина перекрыли трассу

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Одессе работники рынка “Седьмой километр” перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области, передает УНН.

“Основанием для этого стало препятствование гражданами движения автотранспорта, что нарушило его нормальную работу на Овидиопольской дороге. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы”, — сообщили в полиции.

По данным издания “Думская”, протестующие остаются ночевать на трассе и намерены утром пикетировать Одесскую ОГА. В воскресенье днем на место протеста приезжал директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов, он предлагал участникам акции встретиться во вторник в администрации. Протестующие отказались.

По последним данным, трасса остается перекрытой, протестующие пропускают только “скорые” и пожарные машины.

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