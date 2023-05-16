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В Одесі померли чотирирічні хлопчик та дівчинка: попередньо, отруїлись невідомою речовиною

В Одесі померли чотирирічні хлопчик та дівчинка: попередньо, отруїлись невідомою речовиною

Київ • УНН

 • 1285602 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. В Одесі померли чотирирічні двійнята - хлопчик та дівчинка. Як повідомили у поліції, попередня причина - отруєння невідомою речовиною, розпочато розслідування, передає УНН.

Деталі

Про те, що за місцем мешкання помер 4-річний хлопчик, а його сестра - через кілька годин в реанімаційному відділенні, 14 травня до поліції повідомили лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що напередодні дітям стало зле і мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло - покликала медичну сестру. Однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала «швидку». На жаль, хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка - у медичному закладі. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною.

Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (з позначкою "нещасний випадок") та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатих проваджень, призначені ряд експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей.

Додамо

Як повідомляють ЗМІ, чотирирічні двійнята - з родини переселенців із Херсона. Діти, ймовірно, могли загинути після вживання куплених на ринку овочів. Мати викликала для них лікаря за оголошенням на ОLX. 

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