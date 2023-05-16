В Одессе умерли четырехлетние мальчик и девочка: предварительно, отравились неизвестным веществом

Детали

О том, что по месту жительства умер 4-летний мальчик, а его сестра - через несколько часов в реанимационном отделении, 14 мая в полицию сообщили врачи.

Правоохранители предварительно установили, что накануне детям стало плохо и мать попыталась самостоятельно оказать им домедицинскую помощь, а когда это не помогло - позвала медицинскую сестру. Однако впоследствии состояние детей резко ухудшилось и мать вызвала «скорую». К сожалению, мальчик умер до приезда врачей, а девочка - в медицинском учреждении. Предварительной причиной смерти детей стало отравление неизвестным веществом.

Сведения по указанному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (с пометкой "несчастный случай") и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатых производств, назначены ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинские, которые установят причину смерти детей.

Добавим

Как сообщают СМИ, четырехлетние двойняшки - из семьи переселенцев из Херсона. Дети, вероятно, могли погибнуть после употребления купленных на рынке овощей. Мать вызвала для них врача по объявлению на ОLX.