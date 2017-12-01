В Одесі поліцейські скоїли напад на інкасаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Одесі оперативники Департаменту внутрішньої безпеки затримали трьох поліцейських, які викрали з автомобіля інкасаторів 120 тисяч доларів США, передає УНН з посиланням на прес-службу національної поліції України.
У повідомленні зазначається, що злочинний план напарники розпочали зі сфабрикованої заяви вигаданої особи про випадок шахрайства. Начебто у “заявника” виманили грошові кошти особи, які пересувалися на автомобілі інкасаторів. За цими сфальсифікованими відомостями слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, до якого приєднали складений ними ж протокол допиту “потерпілого”. В “документі” зазначалося, що інкасатори займаються ще й продажем вогнепальної зброї.
“Три 29-річних правоохоронця (два старших слідчого і заступник начальника відділу слідчого управління одеської поліції) дізналися про групу осіб однієї з фірм, яка займається перевезенням грошових коштів в особливо великих розмірах на території Одеси. Тому зловмисники спланували напад на інкасаторів”, — йдеться в повідомленні.
Однак витратити викрадену валюту слідчі не встигли. Змовників затримали, після чого провели санкціоновані обшуки за місцем їх проживання і в службових кабінетах.
Зараз затриманим капітанам поліції інкримінується службова фальсифікація, зловживання службовим становищем та розбійний напад. Санкція найважчої із трьох інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 15 листопада, у першій половині дня в Києві невідомі скоїли розбійний напад на чоловіка та вкрали у нього 3 мільйони гривень.