В Одессе полицейские совершили нападение на инкассаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Одессе оперативники Департамента внутренней безопасности задержали трех полицейских, которые похитили из автомобиля инкассаторов 120 тысяч долларов США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Украины.
В сообщении отмечается, что преступный план напарники начали с сфабрикованного заявления вымышленного лица о случае мошенничества. Якобы у “заявителя” выманили денежные средства лица, передвигавшиеся на автомобиле инкассаторов. По этим сфальсифицированными сведениям следователи полиции начали уголовное производство, к которому присоединили составленный ими же протокол допроса “потерпевшего”. В “документе” отмечалось, что инкассаторы занимаются еще и продажей огнестрельного оружия.
“Три 29-летних милиционера (два старших следователя и заместитель начальника отдела следственного управления одесской милиции) узнали о группе лиц одной из фирм, которая занимается перевозкой денежных средств в особо крупных размерах на территории Одессы. Поэтому злоумышленники спланировали нападение на инкассаторов”, — говорится в тексте сообщения.
Однако потратить похищенную валюту следователи не успели. Заговорщиков задержали, после чего провели санкционированные обыски по месту жительства и в служебных кабинетах.
Сейчас задержанным капитанам полиции инкриминируется служебный подлог, злоупотребление служебным положением и разбойное нападение. Санкция самой тяжелой из трех инкриминированных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
Напоминаем, 15 ноября, в первой половине дня в Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину и украли у него 3 миллиона гривен.