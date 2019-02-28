В Одесі погрожують зірвати концерт Жванецького через орден Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Колишній очільник "Правого сектору" в Одеській області Сергій Стерненко погрожує влаштувати протестну акцію під час авторських концертів Михайла Жванецького у Києві і Одесі 16 і 21 березня через російський орден "За заслуги перед вітчизною" ІІІ ступеня, яким сатирика нагородив 28 лютого президент РФ Путін. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Стерненка у Facebook.
Стерненко вимагає від організаторів концертів у Києві і Одесі їх скасувати, або вони зустрінуть протестну реакцію обурених українців.
"Ця кремлівська провокація із використанням не надто розумного артиста має отримати нашу належну реакцію. І або організатори відмовляться від запланованих заходів та самостійно їх скасують, або вони зустрінуть протестну реакцію обурених українців", заявив Стерненко у Facebook.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 28 лютого нагородив народного артиста України Михайла Жванецького орденом "За заслуги перед вітчизною" III ступеня. Відповідний указ опубліковано в четвер на офіційному порталі правової інформації РФ.