В Одесі погрожують зірвати концерт Жванецького через орден Путіна

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Колишній очільник "Правого сектору" в Одеській області Сергій Стерненко погрожує влаштувати протестну акцію під час авторських концертів Михайла Жванецького у Києві і Одесі 16 і 21 березня через російський орден "За заслуги перед вітчизною" ІІІ ступеня, яким сатирика нагородив 28 лютого президент РФ Путін. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Стерненка у Facebook.