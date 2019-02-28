В Одессе угрожают сорвать концерт Жванецкого из-за ордена Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Бывший глава "Правого сектора" в Одесской области Сергей Стерненко угрожает устроить протестную акцию во время авторских концертов Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе 16 и 21 марта из-за российского ордена "За заслуги перед отечеством" III степени, которым сатирика наградил 28 февраля президент РФ Путин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Стерненко в Facebook.
Стерненко требует от организаторов концертов в Киеве и Одессе их отменить, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев.
"Это кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу надлежащую реакцию. Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев", заявил Стерненко в Facebook.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 28 февраля наградил народного артиста Украины Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации РФ.