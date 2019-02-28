В Одессе угрожают сорвать концерт Жванецкого из-за ордена Путина

Стерненко требует от организаторов концертов в Киеве и Одессе их отменить, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев.

"Это кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу надлежащую реакцию. Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев", заявил Стерненко в Facebook.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 28 февраля наградил народного артиста Украины Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации РФ.