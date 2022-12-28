В Одесі почали демонтувати пам'ятник Катерині ІІ та Суворову
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляє, що в Одесі розпочався демонтаж пам'ятника Катерині II та Олександру Суворову, передає УНН.
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“Почали”, — говорить лаконічний підпис під фотографією, яку Тимошенко вивісив у своєму Telegram.
Раніше в середу повідомляли про те, що пам’ятник буде розібрано найближчим часом, оголосила влада Одеси.
Після вторгнення росії на Україну українські міста почали активно позбавлятися не лише радянських назв та пам’яток, що вони робили у довоєнні роки, а й взагалі від назв та пам’ятників, пов’язаних з росією.
Пам’ятник імператриці Катерині II її сподвижникам було споруджено 1900 року за проектом архітектора Юрія Дмитрієнка, а після революції, 1920 року, демонтовано. Пам’ятник відновили лише у 2007 році. Проти відновлення пам’ятника виступали деякі громадські організації і тодішній президент Віктор Ющенко.
До того ж у місті демонтують і пам’ятник воєначальнику Олександру Суворову.