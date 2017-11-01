В Одесі перекрили канал постачання нелегальної зброї

"В результаті спецоперації було затримано особу, у якої вилучено декілька бойових автоматів, набої до них, бойові гранати та інші небезпечні речі. Як результат, ще один канал постачання нелегальної зброї до нашого міста та області перекрито", - зазначив Д.Головін

Затриманий за грошову винагороду підбурював курсанта Військової академії у м.Одеса вчинити протиправні дії щодо викрадення з військового навчального закладу військову стрілецьку зброю та бойові припаси, зокрема 5,45-мм автомат Калашникова та магазини до нього, ручні гранати, 9мм та 5,45мм патрони.

Під час передачі "замовленої" зброї та боєприпасів на загальну суму 13 тис. грн та 1 200 дол. США, яка проходила під контролем правоохоронців, вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, тривають обшуки.

Як повідомляв УНН, мережу збуту контрабандної вогнепальної зброї ліквідували у Києві співробітники Служби безпеки України.