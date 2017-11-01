В Одессе перекрыли канал поставки нелегального оружия

"В результате спецоперации было задержано лицо, у которого изъято несколько боевых автоматов, патроны к ним, боевые гранаты и другие опасные вещи. Как результат, еще один канал поставки нелегального оружия в наш город и области перекрыто", - отметил Д.Головин

Задержанный за денежное вознаграждение подстрекал курсанта Военной академии в г.Одесса совершить противоправные действия относительно похищения с военного учебного заведения военного стрелкового оружия и боеприпасов, в частности 5,45мм автомат Калашникова и магазины к нему, ручные гранаты, 9мм и 5,45мм патроны.

Во время передачи "заказанного" оружия и боеприпасов на общую сумму 13 тыс. грн и 1200 долл. США, которая проходила под контролем правоохранителей, указанное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия продолжаются обыски.

Как сообщал УНН, сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия ликвидировали в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины.