В Одессе перекрыли канал поставки нелегального оружия

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 3311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65415 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133412 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108695 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111112 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108990 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101587 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106130 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102856 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147893 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе перекрыли канал поставки нелегального оружия

В Одессе перекрыли канал поставки нелегального оружия

Киев  •  УНН

 • 9237 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области во взаимодействии с коллегами из военной контрразведки и при поддержке военной прокуратуры предотвратили незаконный оборот огнестрельного оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, передает корреспондент УНН.

"В результате спецоперации было задержано лицо, у которого изъято несколько боевых автоматов, патроны к ним, боевые гранаты и другие опасные вещи. Как результат, еще один канал поставки нелегального оружия в наш город и области перекрыто", - отметил Д.Головин

Задержанный за денежное вознаграждение подстрекал курсанта Военной академии в г.Одесса совершить противоправные действия относительно похищения с военного учебного заведения военного стрелкового оружия и боеприпасов, в частности 5,45мм автомат Калашникова и магазины к нему, ручные гранаты, 9мм и 5,45мм патроны.

Во время передачи "заказанного" оружия и боеприпасов на общую сумму 13 тыс. грн и 1200 долл. США, которая проходила под контролем правоохранителей, указанное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия продолжаются обыски.

Как сообщал УНН, сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия ликвидировали в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины.

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