В Одесі невідомі повідомили про замінування двох ювелірних магазинів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Поліція Одеси перевіряє повідомлення про замінування ювелірних магазинів. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
“Сьогодні, близько 11:00 на спецлінію „102“ надійшло анонімне повідомлення про замінування двох ювелірних магазинів, розташованих на площі Незалежності та Дніпропетровській дорозі. На місці події працюють вибухотехніки та кінологи”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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