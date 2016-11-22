В Одесі на одержанні хабара викрили державного інспектора Одеської митниці
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прокуратура Одеської області 21 листопада повідомила про підозру інспектору митного поста “Одеса — аеропорт” Одеської митниці у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Про це повідомляє прес-служба відомства, передає кореспондент УНН.
Слідчі прокуратури встановили, що митник вимагав та отримав хабар від громадянина за безперешкодне проходження державного кордону України із вантажем без його обов’язкової перевірки співробітниками фітосанітарної служби.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Нагадаємо, керівника науково-технічного центру Київського національного торгівельно-економічного університету України, який одержав неправомірну вигоду, затримали правоохоронці.