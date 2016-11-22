В Одессе при получении взятки разоблачили государственного инспектора Одесской таможни
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Прокуратура Одесской области 21 ноября сообщила о подозрении инспектору таможенного поста "Одесса - аэропорт" Одесской таможни в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент УНН.
Следователи прокуратуры установили, что таможенник требовал и получил взятку от гражданина за беспрепятственное прохождение государственной границы Украины с грузом без его обязательной проверки сотрудниками фитосанитарной службы.
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.
Напомним, руководителя научно-технического центра Киевского национального торгово-экономического университета Украины, получившего неправомерную выгоду, задержали правоохранители.