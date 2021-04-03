В Одесі легковик зіткнувся зі “швидкою”, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Одесі сталося зіткнення автомобіля швидкої медичної допомоги та легковика Daewoo. У результаті за медичною допомогою звернувся пасажир “швидкої”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.
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“Сьогодні, близько 3:30 години, на вулиці Отамана Головатого трапилось зіткнення автомобіля швидкої медичної допомоги та легковика Daewoo. В результаті події по медичну допомогу звернувся пасажир автомобіля меддопомоги”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причини події з’ясує слідство.
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Раніше на автодорозі Київ-Знам’янка на Київщині через зіткнення двох автомобілів загинув водій автомобіля “ВАЗ”. Його 14-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги.
А в Миколаївській області у результаті лобового зіткнення вантажівки та легковика загинули троє осіб.