В Одесі легковик зіткнувся зі “швидкою”, є постраждалий

Деталі

“Сьогодні, близько 3:30 години, на вулиці Отамана Головатого трапилось зіткнення автомобіля швидкої медичної допомоги та легковика Daewoo. В результаті події по медичну допомогу звернувся пасажир автомобіля меддопомоги”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причини події з’ясує слідство.

Додамо

Раніше на автодорозі Київ-Знам’янка на Київщині через зіткнення двох автомобілів загинув водій автомобіля “ВАЗ”. Його 14-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги.

А в Миколаївській області у результаті лобового зіткнення вантажівки та легковика загинули троє осіб.