В Одессе легковушка столкнулась со "скорой", есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Одессе произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки Daewoo. В результате за медицинской помощью обратился пассажир "скорой". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.
Детали
"Сегодня, около 3:30 часов, на улице Атамана Головатого произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки Daewoo. В результате происшествия за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля медпомощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины происшествия выяснит следствие.
Добавим
Ранее на автодороге Киев-Знаменка в Киевской области из-за столкновения двух автомобилей погиб водитель автомобиля "ВАЗ". Его 14-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи.
А в Николаевской области в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли три человека.