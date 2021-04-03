В Одессе легковушка столкнулась со "скорой", есть пострадавший

Детали

"Сегодня, около 3:30 часов, на улице Атамана Головатого произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки Daewoo. В результате происшествия за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля медпомощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины происшествия выяснит следствие.

Добавим

Ранее на автодороге Киев-Знаменка в Киевской области из-за столкновения двух автомобилей погиб водитель автомобиля "ВАЗ". Его 14-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи.

А в Николаевской области в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли три человека.