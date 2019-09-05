В Одесі горів ринок "Черьомушки"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Пожежа сталася на території торгівельного ринку "Черьомушки" в Одесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.
Повідомлення про загорання рятувальники отримали у середу о 18:28.
"О 18:34 по прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що сталось загорання складського одноповерхового приміщення на площі 25 кв. м та сміття на відкритій території на площі приблизно 70 кв. м", - зазначили у ДСНС.
Пожежу локалізували о 18:55 та о 19:12 її ліквідували.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, на колишньому м’ясокомбінаті у Вознесенську на Миколаївщині досі тліє утеплювач промислового холодильника, який загорівся ще на початку вересня. Місцеві жителі обурені ситуацією, адже який день поспіль дорослі та діти вимушені дихати їдким димом.